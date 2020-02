Sorteggi Europa League di Roma e Inter: orario, dove vederli e possibili incroci

L’Europa League entra nel vivo, così come il percorso delle italiane impegnate. Terminati i sedicesimi di finale della competizione (manca solamente Salisburgo-Eintracht Francoforte) oggi sarà il giorno degli accoppiamenti per gli ottavi. Il sorteggio prenderà il via oggi alle 13 a Nyon, dove verranno accoppiate le squadre ancora in corsa in Europa League.

Arrivati a questo punto della competizione vale tutto, non ci sono più vincoli di sorteggio. Dagli ottavi di finale di Europa League è possibile infatti vedere derby tra squadre della stessa nazionalità. Tradotto: la sfida tra Roma e Inter e ora possibile, ma non è la sola insidia per le squadre italiane, che potrebbero incontrati club di livello.

Squadre partecipanti e dove vedere il sorteggio

Il sorteggio è previsto alle 13 a Nyon, dove verranno estratti gli accoppiamenti. Il sorteggio sarà visibile in diretta su Italiasera.it e in televisione su Sky Sport 24 e Sky Sport Football. L’andata e ritorno degli ottavi sono previsti giovedì 12 marzo e 19 marzo.

Le squadre partecipanti

Di seguito le 16 squadre partecipanti, tra cui spiccano club di respiro europeo. Ecco la lista:

Rangers, Wolverampton, Istanbul Basaksehir, Getafe, Bayer Leverkusen, Copenhagen, Basilea, Siviglia, Olympiacos, LASK, Manchester United, Inter, Roma, Eintracht Francoforte/Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg.