Sorteggi Europa League LIVE: Inter-Ludogorets e Roma-Gent

Nyon ha dato il primo verdetto per quanto riguarda la Champions League. L’urna è stata benevola per Juve e Atalanta, che affronteranno rispettivamente Lione e Valencia, mentre per il Napoli la sfida sarà complicatissima contro il Barcellona.

Dalla stessa urna, alle 13, usciranno anche gli accoppiamenti dell’Europa League, con Inter e Roma interessate. Da regolamento le due squadre non potranno incrociarsi ai sedicesimi di finale, così come non è possibile affrontare squadre già incontrate ai gironi.

La squadra di Conte, in prima fascia, potrebbe incontrare tra le avversarie più insidiose il Bayer Leverkusen e lo Shakthar, mentre la Roma ha molte più possibilità di vivere un incrocio pericoloso con Manchester United, Arsenal, Ajax, Benfica e Salisburgo.

Europa League, gli accoppiamenti

Aggiornamento 12:55

Di seguito gli accoppiamenti dei sedicesimi di Europa League che verranno svelati alle 13:

Inter-Ludogorets

Roma-Gent

Wolerampthon-Espanyol

Sporting Lisbona – Basaksehir

Getafe-Ajax

Cluj-Siviglia

Apoel-Basilea

Copenaghen-Celtic

Olympiacos-Arsenal

AZ-LASK

Manchetser United-Brugge

Salisburgo-Eintracht Francoforte

Shakthar-Benfica