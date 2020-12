Sorteggio Europa League, orario, possibili avversarie delle italiane e dove vederlo in Tv

Oggi, a Nyon, verranno sorteggiati i sedicesimi di finale di Europa League. L’appuntamento è alle 13, quindi un’ora dopo i sorteggi di Champions. Le italiane impegnate ancora nella competizione sono Roma, Napoli e Milan. Tutte qualificate, senza troppi patemi d’animo.

Tutte le italiane, prime del proprio raggruppamento, saranno teste di serie insieme alle altre squadre che hanno chiuso in testa il proprio girone e a quattro squadre ‘retrocesse’ dalla Champions League.

Come per la Champions anche per i sedicesimi di Europa League non è consentito al momento l’incrocio di squadre proveniente dallo stesso paese. Le possibili avversarie delle italiane saranno quindi: Anversa (BEL), Benfica (POR), Braga (POR), Dynamo Kiev (UCR), Granada (SPA), Krasnodar (RUS), LIlle (FRA), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Real Sociedad (SPA), Salisburgo (AUS), Slavia Praga (CZE), Stella Rossa (SRB), Wolfsberger (AUS), Young Boys (SVI). Escluse le squadre che le italiane hanno già affrontato nel rispettivo girone.

Dove seguire il sorteggio di Nyon delle 13 in Tv? In esclusiva in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Now Tv. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.