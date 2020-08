Sos da Lampedusa: “La situazione è gravissima, l’hotspot sta scoppiando”, il sindaco si appella a Conte

“La situazione è molto grave e non possiamo aspettare l’arrivo della nave previsto per domani sera bisogna subito alleggerire il centro d’accoglienza”. E’ disperato Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, che continua ad esortare un urgente intervento da parte del premier Conte, perché, continua a ripetere, “L’hotspot di Lampedusa sta scoppiando, ci sono oltre novecento persone su una capienza di cento ospiti. Mi rivolgo direttamente al premier Conte. Il centro d’accoglienza va svuotato subito, non possiamo aspettare le navi quarantena”.

Il sindaco: “Perché nel 2011 lo stato di emergenza ed ora no?”

Il primo cittadino della maggiore delle isole pelagiche, non si da pace: ”Non riesco a capire per quale motivo, essendoci stati più sbarchi in questo periodo del 2011, quella volta venne dichiarato lo stato di emergenza e ora si fa finta di niente. In 28 giorni – denuncia – ci sono stati più sbarchi del 2011. Come si fa a dire che non è un’emergenza?”. Basti pensare che, soltanto la notte scorsa, complice il bel tempo e dunque la navigazione ‘a favore’, a Lampedusa sono giunte diverse imbarcazioni, per un totale di 250 migranti.

Crimi: “Da domani attiva la ‘nave quarantena’”

Dal canto suo Vito Crimi, viceministro dell’Interno, ha assicurato che l’attesa ‘nave quarantena’, dove saranno ‘accolti’ i migranti provenienti dal mare, “dovrebbe essere disponibile già da domenica”. Ma non solo, Crimi ha annunciato che una seconda nave appositamente attrezzata, “sarà disponibile in Calabria. Si proseguirà su questa linea cercando di utilizzare le navi che sono posti che garantiscono un trattamento dignitoso ma allo stesso tempo la sicurezza del luogo”.

Max