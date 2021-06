Sospeso traffico ferroviario sulla linea Roma-Napoli: cosa succede

Dalle ore 06:05 sulla linea Roma – Napoli via Formia, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Priverno-Fossanova per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Da quanto si apprende, infatti, una persona è stato investita da un treno. Cause e modalità ancora non sono note.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso via Cassino per i treni a lunga percorrenza con rallentamenti fino a 90 minuti. Richiesti servizi sostitutivi con autobus.