Sostenibilità e overtourism: 6 italiani su 10 vogliono limitarlo

In Italia, il fenomeno dell’overtourism ha raggiunto livelli preoccupanti, influenzando negativamente la qualità della vita nelle città. Secondo un’indagine condotta da Ipsos nell’ambito del progetto Future4Tourism, presentata durante l’evento Ecosistema Urbano 2024, il 60% degli italiani è favorevole a misure volte a contenere l’afflusso di turisti. Questo dato evidenzia una crescente consapevolezza tra la popolazione riguardo agli effetti deleteri del turismo di massa. In particolare, i residenti delle località maggiormente turistiche si mostrano più propensi a sostenere l’implementazione di strategie, con il 65% a favore, mentre nei centri con afflusso turistico moderato il supporto scende al 53%.

I cittadini italiani percepiscono chiaramente i danni causati dall’eccesso di visitatori. Tra le problematiche più segnalate, il deterioramento della vivibilità per i residenti emerge come la principale preoccupazione, citata dal 51% del campione. La qualità dell’esperienza turistica viene vista in modo negativo dal 39% degli intervistati, che evidenziano come il sovraffollamento possa rendere le visite poco piacevoli. Anche l’impatto sugli ecosistemi e sull’ambiente risulta significativo, con il 38% della popolazione consapevole delle conseguenze ambientali del turismo di massa. Questi risultati rivelano un chiaro allineamento tra la preoccupazione per la sostenibilità e la qualità della vita nelle città italiane.

L’indagine ha messo in luce anche le preferenze degli italiani riguardo alle soluzioni per affrontare il problema dell’overtourism. Una delle proposte più sostenute è quella di consentire l’ingresso solo su prenotazione, indicata dal 31% degli intervistati. Questo approccio mira a gestire i flussi turistici in modo più controllato, evitando l’affollamento eccessivo in determinati periodi. Il 26% del campione ha suggerito politiche che indirizzino i turisti verso aree meno frequentate, favorendo un turismo più distribuito e sostenibile. Altre misure includono l’implementazione di limitazioni sul numero di alloggi privati e camere in affitto (24%) e l’introduzione di un biglietto d’ingresso per attrazioni affollate (24%).

La gestione del sovraffollamento turistico richiede un impegno congiunto da parte delle istituzioni e della comunità locale. È fondamentale che le autorità pubbliche ascoltino le preoccupazioni dei residenti e collaborino con loro per sviluppare strategie efficaci. Le politiche dovrebbero includere anche la sensibilizzazione dei turisti riguardo alle pratiche sostenibili e il rispetto per i luoghi visitati. Inoltre, le amministrazioni comunali possono valutare l’adozione di strumenti tecnologici per monitorare e gestire i flussi turistici in tempo reale, migliorando così l’esperienza per i visitatori e preservando l’integrità delle comunità locali.

