Sotto il sole di Riccione, trailer di lancio e data d’uscita del nuovo film Netflix in arrivo a luglio

Sotto il sole di Riccione: il nuovo film originale Netflix prende ispirazione dalla canzone omonima dei The Giornalisti. Impossibile non averla cantata, o almeno ascoltata, qualche estate fa. Ora le stesse musiche accompagnano e danno ritmo ad una pellicola giovanile ma non banale, scritta da Enrico Vanzina e dirette da YouNut, un duo di registi già molto noti in ambito musicale.

Le musiche sono di Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti e ora avviato ad una brillante carriera da solista. Le note del cantautore romano accompagneranno le vicende dei giovani protagonisti del film, alle prese con amori, sogni e difficoltà da superare. Netflix ha intanto rilasciato il trailer ufficiale di lancio e reso nota la data d’uscita: 1 luglio.

Sotto il sole di Riccione, il trailer del film Netflix

Sotto il sole di Riccione si intrecciano le vicende di giovani ragazzi, arrivati nella città romagnola per passare le vacanze. Mare, amici e divertimento. Ma anche sogni difficile da realizzare, come quello di Ciro, arrivato con la sua chitarra con l’obiettivo di diventare un cantante di successo. C’è anche Marco, da sempre innamorato di Guenda ma mai capace di conquistarla.

In suo aiuto arriverà un bagnino sciupafemmine interpretato da Andrea Roncato. Il trailer di lancio del film in uscita il primo luglio su Netflix dà un’idea chiara della pellicola: incentrata su giovani, per giovani. Ma con uno sguardo attento alle problematiche tipiche di quell’età. Di seguito il video rilasciato da Netflix per annunciare la data d’uscita di Sotto il sole di Riccione.