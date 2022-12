Soumahro: un magazine online pubblica gli ‘scatti piccanti’ della moglie, Liliane Murekatete

Nell’ambito del caso Soumahoro che, giustamente, sta tenendo banco in questi giorni a causa di un ‘fiume di denaro’ legato alle cooperative dei braccianti e, quanto sembra, misteriosamente transitato fra l’Italia ed il Ruanda, grande curiosità (e critiche), sarebbero sorte rispetto al livello di spese tenuto dalla consorte del neo deputato (eletto nell’ambito dell’alleanza Verdi-Sinistra), che in tutte le foto appare eccessivamente ‘griffata’.

Gossip? Forse ma, se veramente venisse dimostrato che i due coniugi si sono arricchiti a danno di tanti poveri braccianti extracomunitari lasciati invece alla fame, ed in più con fondi pubblici italiani, allora la faccenda assumerebbe tutt’altra piega.

Liliane Murekatete, ecco l’intervista e gli ‘scatti piccanti’ concessi gratuitamente nel 2012

Ed oggi, tanto per non farci mancare nulla, il magazine MOW (mowmag.com), ha pubblicato un vero e proprio ‘scoop’ o meglio, l’ennesima tegola mediatica che va ad abbattersi sulla di per se già ‘complicata’ vicenda di Aboubakar Soumahoro. Capita infatti che il sito lifestyle di AM Network ha pubblicato una serie di scatti ‘piccanti’ di Liliane Murekatete, accompagnate dall’intervista che il fotografo autore del servizio fotografico ha fatto nel 2012, e per il quale, è stato precisato, la ‘signora’ non ne avrebbe tratto alcun guadagno.

Ecco il link con il servizio – e gli ‘scatti piccanti’ – pubblicato DA MOW (mowmag.com)

https://mowmag.com/attualita/gli-scatti-hot-della-moglie-di-soumahoro-parla-il-fotografo-risalgono-al-2012-e-non-li-pago-ecco-tutte-le-foto

Max