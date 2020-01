Sovico, fuoco in un box: almeno 4 ustionati

Un box a Sovico, in provincia di Monza, ha preso fuoco provocando l’ustione di 4 persone, di cui una sarebbe in gravi condizioni. Sono questi i primi dettagli resi noti dalle forze dell’ordine, che insieme ai vigili del fuoco ha domato l’incendio divampato per cause ancora da accertare.

Non si esclude alcuna pista sulle possibili cause dell’incendio, che sarebbe divampato all’interno di un garage dove erano presenti 4 persone, tra cui una donna. Una persona sarebbe in gravissime condizioni: tuti sono stati estratti e portai d’urgenza in ospedale.

Notizia in agiornamento.