Spacciava piccole dosi ai giardini, ma in casa aveva quasi mezzo chilo di droga. E con quel monopattino per i giardini pubblici, velocissimo nel “piazzare” le dosi che aveva in tasca, quasi insospettabile agli occhi dei meno esperti, stava facendo affari. E’ stato invece arrestato dai carabinieri dell’Aliquota radiomonile della Compagnia di Pomezia, un giovane romano che aveva scelto come zona abituale di spaccio i giardini pubblici in via Pier Crescenzi.

Spaccia sul monopattino: 22enne arrestato a Pomezia

E’ qui che l’altro pomeriggio i militari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno notato il ragazzo a bordo del monopattino che, troppo di frequente, faceva avanti e indietro per le vie pubbliche. Attirati da quell’atteggiamento i carabinieri hanno quindi provveduto al controllo trovandolo in possesso di un involucro contenente 5 grammi di hascisc che aveva anche cercato di gettare a terra poco prima dell’arrivo dei carabinieri.