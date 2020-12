Gli agenti hanno inoltre dato esecuzione al provvedimento restrittivo per l’espiazione della pena di 6 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione nei confronti di L. A. un italiano di 73 anni per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Spaccio di sostanza stupefacente: controlli sul territorio di Roma

Sempre i poliziotti del VI Distretto Casilino con l’ausilio delle unità cinofile ed in particolare del fiuto del pastore Tedesco “Nelly” hanno arrestato 2 cittadini italiani M. R. di 55 anni e sua moglie C. M. P. di 63 anni poiché resisi responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di 49,66 grammi di cocaina, 50 grammi di mannitolo utilizzato per la preparazione dello stupefacente in dosi, di un bilancino elettronico di precisione funzionante e materiale per il confezionamento, il tutto rinvenuto all’interno di un borsellino in finta pelle occultato dietro alla spalliera del letto matrimoniale, ad esclusione della somma di denaro pari a b trovata nel portafogli dei due arrestati. Nello specifico, i poliziotti nell’ambito della costante attività di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno nella piazza di spaccio del quartiere di Tor Bella Monaca, nota come Ferro di Cavallo, sono venuti a conoscenza del fatto che i due arrestati avessero intrapreso da diverso tempo una fiorente attività di spaccio di cocaina, che cedevano dalle inferriate esterne poste a protezione della loro abitazione al piano terra dello stabile con ingresso indipendente dalla scala di pertinenza. Accertata l’avvenuta cessione di stupefacente, attraverso un servizio di appostamento e osservazione nei dintorni dell’abitazione segnalata, i due sono stati arrestati.

Gli Agenti del Commissariato Distaccato di Velletri hanno arrestato P. A. un italiano di 46 anni resosi responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente per i fatti accertati presso l’abitazione dell’uomo dove sono stati rinvenuti, oltre a materiale per il confezionamento, circa 170 grammi di marijuana, 1.000 euro in contanti ed un fucile con 11 cartucce di varie marche.