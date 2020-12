Gli uomini del Commissariato Viminale hanno arrestato un africano di 40 anni perché colto in flagranza mentre cedeva eroina. Fermato, è stato trovato in possesso di 0,40 grammi di eroina, 25 euro in contanti.

Sempre i poliziotti del Commissariato Viminale nel corso di un servizio di osservazione teso al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona adiacente la stazione Termini hanno arrestato 32enne africano sorpreso mentre cedeva 0,75 grammi di hashish. L’uomo una volta fermato è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish, 3,40 grammi di marijuana e 10 euro in contanti.

Spaccio di stupefacenti: arrestato africano 40enne e italiano 34 enne, ecco dove

gli agenti hanno arrestato un 34enne italiano colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti avevano notato diversi cittadini italiani ritenuti assuntori di sostanze stupefacenti e residenti nel quartiere, che si recavano in orari diurni presso un ristorante dove incontravano il 34enne. Gli agenti dopo aver bloccato il pusher lo hanno perquisito rinvenendo all’interno della tasca destra del gilet 12 involucri contenenti 5,1 grammi lordi di cocaina. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 2,68 grammi lordi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.