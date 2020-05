SpaceX, chi sono gli astronauti Rob Behnken e Doug Hurley che vanno all’ISS oggi, 27 maggio 2020

Gli astronauti della NASA si stanno preparando per testare la navicella spaziale SpaceX di Elon Musk sulla prima missione “tutta americana” con equipaggio in quasi un decennio.

I due eroi spaziali, Rob Behnken e Doug Hurley, si sposteranno slla Stazione Spaziale Internazionale a bordo di un razzo SpaceX più in una coraggiosa missione piena di rischi.

Behnken e Hurley saranno spediti in orbita il 27 maggio a bordo di un’astronave costruita dalla società spaziale spaziale californiana SpaceX, per poi affrontare “un lungo soggiorno presso la stazione spaziale”, ha dichiarato la Nasa.

Astronauti Space X, come si chiamano e cosa faranno sulla Stazione Spaziale Internazionale

La durata specifica della missione deve essere ancora determinata. Sia Behnken, 49 anni, che Hurley, 53, hanno subito un addestramento approfondito prima della missione storica e hanno molta esperienza di volo spaziale.

Nato a St. Anne, nel Missouri, Behnken aveva precedentemente lavorato per la US Air Force prima di unirsi alla Nasa. “Behnken sarà il comandante delle operazioni congiunte per la missione, responsabile di attività come l’appuntamento, l’attracco e lo sganciamento, nonché le attività Demo-2 mentre l’astronave è ancorata alla stazione spaziale”, ha specificato la Nasa.

Il collega membro dell’equipaggio Hurley è nato a New York ed era precedentemente un pilota da combattimento per il Corpo dei Marines degli Stati Uniti. “Hurley sarà il comandante del veicolo spaziale per Demo-2, responsabile di attività come il lancio, l’atterraggio e il recupero”, ha spiegato la Nasa.