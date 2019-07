SpaceX, rinviato il lancio della capsula Dragon: si parte oggi, venerdì 25 Luglio 2019. Ecco il perchè e cosa succede.

Moltissimi appassionati stavano aspettando il momento seguendo il canonico conto alla rovescia del countdown. E invece, niente da fare. Space X ha fatto flop: o meglio, il lancio è stato rinviato.

Per la capsula Dragon il lancio non c’è stato, e tutto è stato spostato purtroppo. Ma perchè? Cosa è successo? Ecco le ragioni.

SpaceX, rinviato il lancio della capsula Dragon. Ecco le ragioni del rinvio e quando si parte ufficialmente

La causa è il maltempo. Proprio così. Nei giorni in cui si parla tanto di spazio, tra il 50 ° anniversario dello sbarco sulla Luna, le straordinarie scoperte su Marte e il rinnovato amore per il mistero degli alieni (che molti vorrebbero stanare nell’Area 51, tanto da prevedere una sorta di invasione social per Settembre, a cui pare potrebbero anche partecipare dei vip) che quasi riporta agli anni del boom di X-Files, anche i lanci spaziali stanno contribuendo alla faccenda.

Peraltro, sono giornate nelle quali lo sguardo in su e d’uopo: prima l’eclissi lunare, poi l’arrivo degli asteroidi. E’ noto infatti che il 24 Luglio un grosso asteroide è arrivato tra Terra e Luna per farsi poi accompagnare da altri due gemelli.

Si parla poi di un arrivo prossimo per il 10 Agosto, nella notte di San Lorenzo, e dello sbarco di uno dei più temuti asteroidi il 9 Settembre, in attesa poi del gigante Apophis.

In tutto questo il fascino dei lanci spaziali terrestri è tornato in auge ma purtroppo Space X non ha preso il volo. La capsula come è noto dovrebbe portare oltre due tonnellate di rifornimenti sulla Stazione spaziale internazionale.

Purtroppo le condizioni avverse del meteo lo hanno impedito. Il maltempo ha negato la gioia a SpaceX: a fronte dei forti temporali è stato rinviato il lancio della capsula Dragon dalla base di Cape Canaveral, in Florida.

Era tutto pronto: ma niente. Il conto alla rovescia è stato bloccato a soli 30 secondi dalla partenza a causa delle mutate condizioni metereologiche. Un cambio di piani così incredibile e last minute tanto che fino a pochi minuti prima sui canali ufficiali dell’agenzia spaziale di proprietà di Elon Musk si poteva guardare l’evento in diretta.

Il rinvio, già alcune ore prima stato messo in preventivo. E ora? Il lancio è stato posticipato di 24 ore, ad oggi, venerdì 26 luglio, nella speranza che il meteo aiuti.

La capsula trasporta due tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici condotti sulla Stazione spaziale internazionale. Lì è arrivato anche l’astronauta italiano Luca Parmitano. Per celebrare i 50 anni dall’allunaggio in questa occasione sulla capsula è stata stampata la scritta “Apollo 11 50”.