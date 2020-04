Spadafora: “Abbiate fiducia, insieme riusciremo a salvare lo sport”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, attraverso un video caricato sulla sua pagina Facebook, ha fatto il punto sulla crisi che ha colpito anche lo sport italiano.

Spadafora sta lavorando tanto, in sintonia con i rappresentanti della conferenza Stato-Regioni e con gli assessori allo Sport delle città metropolitane, affinché “tutto il mondo dello sport non subisca danni irreparabili“.

Non solo calcio

Il ministro ha mostrato sensibilità anche nei confronti degli sport considerati “minori”, in particolar modo per tutte le associazioni e società dilettantistiche che rischiano di non riuscire a rialzare la testa una volta terminata l’emergenza sanitaria.

È stata evidenziata l’efficacia del bonus di 600 euro destinato ai collaboratori sportivi per il mese di marzo, erogato dall’Istituto Sport e Salute, e la volontà di rinnovare questa misura anche per il mese di aprile, inserendola nel decreto da approvare in Consiglio dei ministri la prossima settimana.

Non sarà così facile e immediato mettere in sicurezza molte strutture sportive, ma “Ce la stiamo mettendo tutta”, ha detto Spadafora, precisando che la data del 4 maggio per la riapertura degli impianti è ancora da confermare. “Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e quindi capire se, come e quando potranno ripartire le competizioni sportive a tutti i livelli”.

Mario Bonito