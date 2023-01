Spagna, attacco a colpi di katana in chiesa: un morto e 4 feriti

(Adnkronos) – Attacco a colpi di katana in una chiesa nel sud della Spagna. Secondo quanto riferito da El Mundo, una persona è morta – il sacrestano – e altre quattro sono rimaste ferite nell’attacco avvenuto nella parrocchia di San Isidro di Algeciras nella provincia meridionale di Cadice. Tra i feriti c’è il parroco, che versa in gravi condizioni. L’autore del gesto, che sarebbe di origine marocchina, è stato fermato. Per il momento non si conoscono le ragioni del crimine e se dietro ci possa essere una motivazione religiosa.

Secondo il quotidiano spagnolo, l’uomo, di origine marocchina, si sarebbe recato nella chiesa di San Isidro, situata in uno dei quartieri più popolari della città, e dopo aver discusso con il parroco lo avrebbe accoltellato con la katana. L’aggressore si sarebbe spostato, poi, nella chiesa di Nuestra Señora de la Palma, la principale della città, e lì ha ucciso il sacrestano, Diego Valencia.