Spagna, discoteche bruciate Murcia non avevano la licenza

(Adnkronos) – Le tre discoteche di Murcia, in Spagna, in cui è divampato un incendio erano prive di licenza per poter operare. Lo ha detto il consigliere municipale per la pianificazione urbana di Murcia, Antonio Navarro, all’indomani del rogo in cui sono morte 13 persone e altre 24 sono rimaste ferite.

Navarro ha sottolineato che due dei tre locali contigui avevano ricevuto un ordine di chiusura. Le discoteche “Teatre e Fonda operavano senza licenza dopo un’ordine di cessazione delle attività nel gennaio 2022”, ha affermato il consigliere, citato dall’emittente Rtve. Il municipio, ha assicurato, perseguiranno i responsabili e si costituiranno parte civile.

Il sindaco di Murcia, Josè Ballesta, ha dichiarato tre giorni di lutto. Intanto le autorità spagnole hanno aperto una inchiesta sul disastro, di cui non si conoscono ancora le cause.