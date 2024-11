Spagna, sale a 223 bilancio alluvioni. Re Felipe torna a Valencia

(Adnkronos) – Continua a peggiorare il bilancio dei morti causati dalle alluvioni che hanno colpito la Spagna e la zona di Valencia in particolare. Le vittime confermate sono ora 223, con 78 ancora dispersi. Lo ha reso noto il ministro dei Trasporti di Madrid, Oscar Puente, in un post su X.

Il ministro ha precisato che 215 persone sono morte a Valencia, sette in Castilla-La Mancha e una in Andalusia. Inoltre, 78 persone risultano ancora disperse e 48 vittime ancora non sono state identificate.

Intanto il re Felipe VI di Spagna ha deciso di tornare martedì in visita nella regione di Valencia. Lo ha annunciato l’ufficio reale. Il sovrano torna nella regione alluvionata dopo la contestata visita di domenica scorsa, quando lui e la regina Letizia, durante la visita nella località di Paiporta, erano stati accolti da forti proteste: la folla, furibonda per la gestione delle emergenze, aveva lanciato fango accusando di negligenza sia i reali che i rappresentanti politici, tra cui il premier Pedro Sánchez e il presidente della regione, Carlos Mazón.