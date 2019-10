Spal, Semplici: “Kurtic e Igor sono a disposizione”

In conferenza stampa Semplici ha presentato la gara della sua Spal con il Milan di domani sera: “Igor e Kurtic? Le loro condizioni sono buone, erano usciti per due contusioni a livello muscolare contro il Napoli, li avevo tolti per precauzione. Ora hanno recuperato e sono a disposizione”.

“Paloschi? Abbiamo diversi ex, questo sarà un aspetto da valutare. Alberto si è fatto trovare pronto contro il Napoli dopo tanto tempo che non giocava. Lui potrà essere una delle armi da utilizzare, vedremo domani sera quali saranno le mie scelte e se giocherà dall’inizio o no”.

“Formazione simile a quella contro il Napoli”

Semplici ha poi analizzato la possibile formazione di domani: “La formazione sarà abbastanza simile a quella con il Napoli, ci saranno un paio di valutazioni da fare. Di Francesco? Il suo è un infortunio che sapevamo potesse durare due mesi. In questo momento siamo in vantaggio sui tempi, lui sta bene e si sta allenando, ma bisognerà aspettare dopo la Sampdoria per vedere quando schierarlo. Jankovic? Ha avuto anche lui un problema fisico, ma la prossima settimana sarà di nuovo recuperato”, ha concluso Semplici.