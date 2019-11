Spal, Semplici: “Sconfitta immeritata”

Al termine della gara persa con la Sampdoria, l’allenatore della Spal Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “La squadra ha offerto quello che è nel suo potenziale facendo la partita. Abbiamo cercato di creare varie occasioni pericolose, ma non siamo riusciti a buttarla dentro. Alla fine è arrivata la beffa. Abbiamo commesso degli errori grossolani: è un momento in cui ci mettiamo in difficoltà da soli, ma non dobbiamo abbatterci. Non meritavamo di perdere, ma questo è il calcio: dobbiamo rimboccarci le maniche e credere in quello che facciamo.

Dispiace perché abbiamo fatto tanto possesso palla, ma non siamo stati concreti. In questa situazione non ci eravamo mai stati, bisogna vedere adesso la reazione. Bisogna fare qualcosa in più, facendo tesoro anche di questa partita. Ci gira tutto storto adesso, ma dobbiamo essere bravi a riportare la fortuna dalla nostra parte. Reca e Strefezza? Anche oggi hanno fatto bene. Ovviamente devono però crescere, sono ragazzi giovani. Salvezza? Non dobbiamo pensare troppo alla classifica, tutti però dobbiamo tirare fuori qualcosa in più”, ha concluso Semplici.