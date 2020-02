Spal, ufficiale l’arrivo di Di Biagio: il comunicato

Via Semplici, dentro Di Biagio. La Spal riparte dall’ex ct della Nazionale Under 21, ora è ufficiale. Le negative prestazioni della squadra di Ferrara hanno spinto la società a scegliere per l’esonero di Semplici, l’artefice della trionfale cavalcata che ha portato la società biancoazzurra in Serie A, per raggiungere anche la salvezza.

A dare l’annuncio dell’esonero la stessa Spal con un comunicato ufficiale: “S.P.A.L. srl comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici”.

Contemporanea anche l’ufficialità di Di Biagio, sempre attraverso una nota ufficiale: “S.P.A.L. srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Luigi Di Biagio. Già Commissario tecnico delle Nazionali Italiane Under 21, con la quale ha ottenuto il bronzo Europeo di categoria nel 2017, e Under 20, ex centrocampista di Roma, Inter, Brescia, Foggia e Nazionale Azzurra, Di Biagio ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020”, conclude la nota.