Spallanzani, scritte no vax: cosa è successo

Scritte no vax sul muro dello Spallanzani. Ignoti, nella notte, hanno macchiato l’esterno dell’istituto di malattie infettive con scritte contro i vaccini ai minori e contro la campagna vaccinale.

Il tutto seguito da una W racchiusa dentro un cerchio rosso. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.

Carabinieri, polizia, uomini della polizia scientifica sono già intervenuti per i primi rilievi. “Condanno fortemente questo gesto vile ed auspico che gli autori siano presto individuati. Questi vigliacchi non hanno rispetto di chi in prima fila sta combattendo per difendere la salute di tutti”, il commento dell’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.

seguono aggiornamenti