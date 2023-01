Sparatoria sul set, Alec Baldwin incriminato formalmente

(Adnkronos) – L’attore Alec Baldwin e l’armiere Gutierrez-Reed sono stati formalmente incriminati per omicidio involontario in seguito alla morte sul set del film ‘Rust’ della direttrice della cinematografia del film Halyna Hutchins. Lo riportano i media Usa. Secondo quanto riportato nei documenti del tribunale del primo distretto giudiziario del New Mexico, i procuratori li accusano di non aver seguito i protocolli standard di sicurezza sul set.

La loro incriminazione era stata preannunciata due settimane fa dalla procuratrice di Santa Fe Mary Carmack-Altwies. La vittima è morta dopo che Baldwin ha sparato con una pistola caricata con proiettili veri. Il regista del film, Joel Souza, è rimasto ferito.