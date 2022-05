Sparatoria Texas, scopre morte figlia dopo ore: “E’ con gli angeli”

(Adnkronos) – “Grazie a tutti per le preghiere e l’aiuto per ritrovare la mia bambina, ora è stata trovata, la mia piccolina ora vola con gli angeli”. Così su Facebook Angel Garza ha reso noto che sua figlia Amerie Jo Garza è una dei 19 bambini uccisi nella strage nella scuola elementare in Texas. “Non date mai nulla per scontato, abbracciate la vostra famiglia, dite loro che li amate, ti voglio bene Amerie, proteggi il tuo fratellino per me”, ha aggiunto il padre che dopo la strage aveva pubblicato un post su Facebook chiedendo aiuto per avere informazioni sulla figlia.

“Sono passate sette ore ed ancora non ho notizie della mia amata, per favore aiutatemi a trovare mia figlia”, aveva scritto. Per ore infatti i genitori dei bambini hanno aspettato nel centro all’allestito all’esterno della scuola aspettando che venisse detto loro qualcosa sui loro figli. Diversi genitori hanno detto alla Cnn che sono stati sottoposti ad un test del Dna per determinare eventuali relazioni con le vittime.