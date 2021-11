Spareggi Italia, regole e possibili avversarie nella corsa a Qatar 2022

Rieccoci a fare i calcoli per sperare in un futuro migliore. Come 4 anni fa le speranze dell’Italia di approdare al mondiale passano per un playoff. Anche se in questo caso è meglio parlare di spareggi, perché la formula rispetto allo scorso Mondiale sono cambiate. L’Italia ieri ha sciupato l’occasione di strappare il pass in modo diretto: decisivo, in negativo, il pareggio con l’Irlanda del Nord.

L’ultima spiaggia azzurra passa attraverso un girone che si giocherà a partire da marzo. Vediamo quindi le regole: 4 anni fa, quando l’Italia venne eliminata dalla Svezia, il playoff d’accesso al mondiale era strutturato in una doppia sfida andata e ritorno con la stessa squadra. Quest’anno invece si passerà per un girone da 4 squadre.

Oltre alle 10 squadre europee qualificate attraverso i 10 gironi, gli altri 3 posti saranno assicurati da altrettanti gironi composti da 4 squadre, ossia le migliori seconde dei rispettivi gironi. Le gare si giocheranno tutte a scontro diretto unico, tra semifinali e finale. Queste le date: semifinali – (24 e 25 marzo 2022), finali – (28 e 29 marzo 2022).

Di seguito le squadre che comporranno i quattro gironi, in attesa di capire come saranno composti. Lo scopriremo il prossimo 27 novembre a Zurigo:

Portogallo: 17 pt (diff. reti +11) *

Scozia: 17 pt (+7) *

Italia: 16 pt (+11) *

Russia: 16 pt (+9) *

Svezia: 15 pt (+6) *

Polonia: 14 pt (+8) *

Galles: 14 pt (+5)

Macedonia del Nord: 12 pt (+3) *

Turchia: 12 pt (+1)

Finlandia: 11 pt (+2)