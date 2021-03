Spari a Morena nella notte: la dinamica

Spari a Morena nella notte: la polizia ha dovuto aprire il fuoco a scopo intimidatorio contro una banda di ladri d’auto che aveva provato ad investire gli agenti per guadagnarsi la fuga.

I fatti sono accaduti la notte dello scorso 23 marzo quando al 112 è arrivata una chiamata che indicava tre persone aggirarsi con fare sospetto fra le auto in sosta in via Monasterace.

I poliziotti hanno sorpreso i ladri mentre tentavano di forzare la portiera di una vettura, per poi salire a bordo di una Volkswagen Golf di colore nero per tentare la fuga. Un poliziotto ha quindi esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio con la volante che si è messa all’inseguimento dei ladri poi riusciti a dileguarsi ed a far perdere le proprie tracce.

SEGUONO AGGIORNAMENTI