Spari fuori dalla Casa Bianca durante la conferenza di Trump

La conferenza stampa di ieri del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata interrotta a causa di una sparatoria poco fuori dalla Casa Bianca. Il fatto è avvenuto pochi minuti dopo l’inizio della conferenza sul coronavirus, intorno alle 18. Il presidente aveva appena iniziato a parlare quando un agente del Secret Service lo ha interrotto e lo ha scortato fino allo Studio Ovale.

Trump è poi tornato poco dopo ed è stato lui stesso a spiegare ai giornalisti la ragione del suo allontanamento: “C’è stata una sparatoria qui fuori dalla Casa Bianca. Per quello che ne so, una persona armata è stata colpita e portata in ospedale”.

La dinamica dei fatti non è ancora chiara e sono ancora in corso le indagini. “Non so se il soggetto che ha sparato abbia pronunciato il mio nome. Non so neanche se tutta questa storia abbia a che fare con me”, ha detto il leader americano.

Mario Bonito