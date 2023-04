Spazio, decollata missione Juice verso Giove – Video

(Adnkronos) – Decollata la missione Juice dell’Esa verso Giove lanciata con un Ariane 5 alle 14,14 dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Al momento “tutti i parametri a bordo sono nominali”, conferma l’Esa. Per sancire il successo del lancio – e l’inizio della missione e del lungo viaggio di Juice verso Giove – l’Agenzia Spaziale Europea adesso aspetterà il corretto dispiegamento dei grandi pannelli solari, una manovra prevista intorno alle 16 ora italiana.

Dall’osservazione dell’atmosfera e della magnetosfera di Giove, a quella dell’interazione delle lune galileiane con il pianeta: per la missione Juice – e per raggiungere gli ambiziosi obiettivi attesi – sono al lavoro oltre 2.000 persone che in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone ed in Israele. Juice è decollata oggi alle 14,14 ora italiana, dalla base spaziale di Kourou, nella Guiana francese, con un Ariane 5. La missione Juice è a guida Esa.