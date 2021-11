Spazio, l’Asi dedica una intera alba a LiciaCube

Una intera alba dedicata al lancio di LiciaCube, la prima missione italiana nello spazio profondo. Sarà l’Agenzia Spaziale Italiana ad accendere i riflettori mostrando in diretta il lancio di questo piccolo satellite italiano, parte fondamentale della missione Dart della Nasa. LiciaCube partirà per la sua missione mercoledì 24 novembre, alle ore 7,22 ora italiana dalla base di Vandenberg, quando in California saranno le 22,22 di martedì 23 novembre.

Per seguire in diretta il lancio di LiciaCube, a partire dalle 6,45 del 24 l’Asi ha organizzato – in presenza e anche in diretta streaming – nel suo Auditorium di Tor Vergata, a Roma, una intera alba con ospiti di eccezione. Nel corso dell’evento L’Asi mostrerà obiettivi e tappe di un programma che “per la prima volta sarà rivolto alla difesa planetaria attiva” e quindi “alla verifica di una strategia difensiva dai potenziali pericoli che possono arrivare dallo spazio”.

LiciaCube ha il compito di realizzare un “vero servizio fotografico sull’impatto della sonda statunitense con un asteroide per verificare la deviazione della rotta del più piccolo degli oggetti del sistema binario Didymos” spiega l’Asi che all’evento del 24 novembre ha chiamato come madrina di eccezione la conduttrice Licia Colò. A dialogare con lei ci sarà l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano ed il famoso disegnatore Leo Ortolani. In contemporanea, dal centro di controllo di missione Argotec di Torino, sarà collegato con Asi anche il team di LiciaCube tutto italiano e coordinato dall’Istituto Nazionale di Astofisica (Inaf).