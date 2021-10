Spazio, l’italiana Simonetta Cheli a capo dell’Esa-Esrin di Frascati

Nominata l’italiana Simonetta Cheli quale Direttrice del centro Esa-Esrin di Frascati e del Direttorato dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea. Cheli, che entrerà in carica il 1° gennaio 2022, succede nel ruolo a Josef Aschbacher diventato Direttore Generale di Esa. Da tre decenni Simonetta Cheli lavora all’Agenzia Spaziale Europea dove ha ricoperto vari ruoli all’interno della Direzione dei Programmi di Osservazione della Terra, tra cui Capo dell’Ufficio Strategia, Programma e Coordinamento, Responsabile Ufficio Coordinamento e Responsabile dell’Ufficio Relazioni Pubbliche e Istituzionali. Cheli ha studiato Diritto ed Economia all’Università di Yale prima di laurearsi in Scienze politiche con specializzazione in Diritto internazionale presso l’Università “Cesare Alfieri” di Firenze, in Italia. Cheli ha conseguito un diploma di studi avanzati (Dea-Diploma of Advanced Studies) presso il Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (Ceds) di Parigi.

“Complimenti a Simonetta Cheli per questa prestigiosa nomina e i più sinceri auguri di buon lavoro da parte dell’Asi e della comunità spaziale Italiana” ha commentato a caldo il presidente della Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. “La sua nomina – aggiunge- è tanto più rilevante perché il centro Esrin non solo ha sede nel territorio nazionale ma gestisce un settore, come quello dell’Osservazione della Terra, da sempre considerato strategico dall’Italia ed importantissimo per il futuro del nostro pianeta”. Un risultato importante secondo Saccoccia “per la rappresentanza italiana nelle istituzioni internazionali che testimonia anche l’eccellente lavoro di squadra che viene svolto dal Governo in sinergia con l’Agenzia Spaziale Italiana per la crescita di questo settore, strategico per il nostro Paese”.