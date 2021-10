Speranza: “I dati della Gran Bretagna inducono alla prudenza”

I dati che arrivano dalla Gran Bretagna non sono da sottovalutare: 50 mila casi al giorno, più di 100 morti ogni 24 ore, e la possibilità che i positivi quotidiani possano toccare quota 100.000. Da qualche giorno in Inghilterra va così. Una situazione diametralmente opposta rispetto a quella italiana, sotto controllo e con una media giornaliera di casi di poco superiore ai mille.

“La sfida contro il Covid in Italia è ancora aperta, i dati che in queste ore arrivano dalla Gran Bretagna segnalano come la partita ci vede in una situazione diversa rispetto ad alcuni mesi fa perché abbiamo finalmente i vaccini che sono la vera arma per aprire una stagione diversa. Ma dobbiamo tenere ancora grande prudenza, cautela e attenzione all’andamento epidemiologico”, ha detto il ministro della salute Roberto Speranza nel suo intervento all’evento ‘800 anni di carità: dalla peste al Covid-19. La storia del movimento delle Misericordie’, organizzato dall’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede e promosso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie.

Aggiunge il ministro: “Oggi però è il tempo di mettere a valore le lezioni del Covid. Ricordo le parole di Papa Francesco, che mi rimbombano quotidianamente in testa, ‘peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla’. Noi quindi non dobbiamo sprecarla e non sprecarla significa prima di tutto aprire una nuova grande stagione di investimenti sul nostro Ssn, la pietra più preziosa che abbiamo. Ma dobbiamo investire di più e noi lo stiamo facendo”.