Speranza: “Il Covid è ancora presente e cresce. Le libertà conquistate sono frutto della vaccinazione”

“Stiamo ragionando con le Regioni per provare a capire quali sono le scelte migliori, le riaperture sono state frutto di una campagna di vaccinazione che è lo strumento che abbiamo per metterci alle spalle i giorni peggiori. Dobbiamo insistere con energia sulle vaccinazioni, abbiamo superato 61 milioni di dosi somministrate. Su questo non deve esserci nessuna divisione e ambiguità ma bisogna lavorare perché la campagna prosegua”.

Così stamane il ministro della Salute, intervenendo ad un evento online promosso da Cittadinanzattiva e dal Forum disuguaglianze e diversità.

Speranza: “L’epidemia di Covid è ancora il nostro presente, e sarebbe un errore pensare che sia passata”

Speranza ha tenuto a ricordare che “Siamo in una fase in cui l’epidemia di Covid-19 è ancora il nostro presente, e sarebbe un errore pensare che sia passata. I numeri sono in crescita. Guardiamo alla Spagna, all’Olanda e al Regno Unito, ma anche la Francia che ha superato 18mia casi”.

Speranza: “Le libertà che abbiamo conquistato sono frutto di questa campagna di vaccinazioni”

Dunque ha ammonito ancora il ministro, “I nostri scienziati raccomandano fortemente il vaccino in tutte le fasce d’età, dobbiamo insistere e non dimenticarlo mai perché anche le libertà che abbiamo conquistato sono frutto di questa campagna di vaccinazioni“.

Max