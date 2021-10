Speranza: “Terza dose? Sarà l’evidenza scientifica a valutarla eventualmente anche per le altre categorie”

“La terza dose è stata autorizzata nel nostro Paese in sintonia con le indicazioni dell’Ema, prima di tutto per gli immunocompromessi. In questo caso la somministrazione deve avvenire non prima di 28 giorni dopo la seconda, e tecnicamente per la comunità scientifica non si tratta di un vero e proprio richiamo o ‘booster’, ma di un completamento del ciclo di vaccinazione primaria. Le altre categorie che sono state autorizzate dalle autorità regolatorie italiane sono: gli ultra 80enni; gli ospiti delle Rsa, e questa è una valutazione figlia di una storia che conosciamo bene, di penetrazione del virus nelle Rsa; il personale sanitario a partire dai più anziani; i fragili di ogni età, oltre che gli ultra 60enni. Il richiamo per tutte queste categorie può avvenire solo dopo 6 mesi dal completamento del ciclo primario”.

Speranza: “Terza dose, sarà l’evidenza scientifica a valutarla eventualmente anche per altre le categorie”

Così oggi il ministro per la Salute, Roberto Speranza, nell’ambito del Question Tine alla Camera. Dunque, rispetto alla terza dose, Speranza ha rimarcato che “l’evidenza scientifica e il confronto con la comunità internazionale ci porterà, passo dopo passo, a valutare la dose ‘booster’. eventualmente anche per altre categorie, che oggi però sono fuori da quelle indicate“

Speranza: “Ad oggi risultano somministrate oltre 700mila di queste terze dosi”

Quindi il ministro ha ricordato che “La vaccinazione anti-Covid con la terza dose in Italia è iniziata nell’ultima decade di settembre e ad oggi risultano somministrate oltre 700mila di queste dosi. La terza dose rappresenta un pezzo importante della nostra strategia di contrasto al virus e proprio oggi è ancora più fortemente raccomandata nelle categorie indicate”.

Speranza: “Oggi i numeri dell’Italia sono fra i più significativi a livello europeo”

Riguardo poi ai numeri, ha specificato il ministro,”Oggi i numeri dell’Italia sono fra i più significativi a livello europeo e globale: siamo arrivati, dati di stamattina, all’85,76% di prime dosi nella popolazione sopra i 12 anni e all’81,55% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale sempre sopra i 12 anni”. Quindi, ha avvertito, “Dobbiamo continuare su questa strada. Ogni vaccino in più significa avere uno scudo più forte, soprattutto in una stagione più complicata come quella che sta arrivando, in cui le persone più facilmente vivono in ambienti chiusi e le temperature scendono”.

Speranza: “Il green pass, uno strumento importante perché rende più sicuri i luoghi dove si utilizza”

Quanto al Green pass, ha aggiunto Speranza, “Rappresenta un pezzo fondamentale della strategia del Governo nella gestione di questa fase dell’epidemia. E’ uno strumento che ormai gli italiani hanno imparato a conoscere ed è anche utilizzato in modo consistente, se si considera che a stamattina sono circa 103 milioni i Green pass che sono stati scaricati nelle tre fattispecie, cioè vaccinati, persone che hanno contratto il Covid e persone che hanno avuto un test negativo”. Insomma, ha ribadito, il certificato verde “è uno strumento importante perché rende più sicuri i luoghi dove si utilizza. Ma ha anche sicuramente prodotto un effetto importante di natura incentivante sulla nostra campagna di vaccinazione“.

Speranza: “Per i tamponi Figliuolo ha stipulato un’intesa importante con le farmacie”

Infine, i tamponi: ”Voglio ricordare che il commissario Figliuolo ha stipulato un’intesa importante con le farmacie del nostro Paese, che voglio ringraziare per il lavoro straordinario che stanno facendo proprio in queste settimane, e questa intesa – continua Speranza – ha consentito di calmierare il costo dei tamponi. Voglio anche ricordare che il vaccino è gratuito e disponibile per tutti. In questo momento con un test molecolare si ha già la possibilità di avere un Green pass per 72 ore, mentre con un test antigenico è di 48 ore. Sono valutazione figlie di un confronto con la comunità scientifica e io credo che sia particolarmente corretto, su materie così tecniche, un confronto sempre serrato con i nostri scienziati”. In tal senso, ”L’auspicio del Governo – ha poi concluso – è che la percentuale dei vaccinati possa ancora continuare a crescere. In conclusione, voglio ribadire che il vaccino è la vera chiave fondamentale per chiudere questa stagione e aprirne una diversa”.

