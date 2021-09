Spezia-Juve 2-3, prima vittoria per Allegri

Prima vittoria in campionato per la Juventus che al Picco riesce a battere in rimonta 3-2 un ottimo Spezia dopo una gara complicata. I bianconeri, a caccia dei 3 punti in terra ligure, partono forte e al 27′ la sbloccano con Kean, 5 minuti dopo arriva il pari della squadra di Thiago Motta con il ghanese Gyasi. Nella ripresa in contropiede, minuto 49, la squadra di casa colpisce con Antiste. La Juve non si scompone e trova il pari con Chiesa al 66′. A completare l’opera ci pensa De Ligt che sugli sviluppi di un corner firma il gol partita al 72′. In classifica i bianconeri salgono a 5 punti, fermo a 4 lo Spezia.

Al 2′ la prima occasione è dei liguri, su un cross teso dalla destra, Bonucci non intercetta la palla che arriva nelle disponibilità di Gyasi che non trova trova l’impatto col pallone. Si accende la Juve, Chiesa va sul fondo e la mette al centro per Kean, palla deviata in corner. Al 14′ sugli sviluppi di un corner Bonucci fa sponda e De Ligt di destro da centro-area spara alto.

Al 27′ la Juve passa, lancio lungo di Bonucci per Rabiot che fa da torre per Kean, il giovane attaccante finta il difensore e supera Zoet con un diagonale.

Reagisce lo Spezia, Verdi ci prova dal limite, Szczesny vola per deviare in angolo. E’ il preludio al gol che arriva al 33′, Gyasi rientra sul destro dal limite e di collo pieno, con una deviazione, supera Szczesny con un tiro indirizzato all’incrocio. Al 40′ Dybala si procura una punizione dal limite, il tiro a giro finisce tra le braccia del portiere. L’argentino ci prova poco dopo da fuori, Zoet alza sopra la traversa un tiro destinato a rete. L’ultima occasione dei bianconeri sempre su punizione, il tiro di Dybala è facile preda del portiere.