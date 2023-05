Spiagge, il M5S: “Occorre muoversi con celerità per garantire balneazione sicura su lidi liberi di Castelporziano e Capocotta”

“Occorre mettere in campo tutte le azioni necessarie e immediate volte a garantire la sicurezza dei bagnanti e la tutela ambientale delle spiagge di Castelporziano e Capocotta: per raggiungere questi obiettivi chiediamo all’attuale amministrazione capitolina di predisporre quanto prima i bandi per la gestione dei servizi connessi alle spiagge libere del mare di Roma relativi alla prossima stagione estiva, al fine di garantire l’erogazione dei servizi di balneazione.

Ricordiamo che è di fondamentale importanza tutelare le spiagge di Castelporziano e Capocotta – che vantano tra l’altro un ecosistema duneale unico riconosciuto e protetto dall’Unione Europea – e al contempo garantire piena sicurezza ai bagnanti di questi lidi. La stagione balneare è stata infatti aperta in ritardo di dieci giorni e dopo altre due settimane siamo ancora – è proprio il caso di dire – in alto mare.

È necessaria una interlocuzione con chi fino a oggi si è preso cura delle spiagge dei romani: è importante quindi concedere intanto la proroga ai gestori precedenti dei chioschi per mettere in sicurezza questa stagione estiva in modo che continuino a garantire affidabilità, fruibilità e sicurezza ai lidi in questione“.

Così in una nota congiunta la vicecapogruppo al Senato del M5S Alessandra Maiorino e il rappresentante al Consiglio nazionale M5S per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara.

