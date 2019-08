Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, piccola frana: ferito un turista

Stava cercando di arrampicarsi sulla Tabaccara, un costone che sovrasta l’Isola dei Conigli a Lampedusa, un turista che è poi precipitato riportando lievi ferite. Il tentativo di scalato dell’uomo e la successiva caduta ha provocato una piccola frana di massi e polvere.

Frana Isola dei Conigli, le parole del sindaco

Sul posto immediati i soccorsi di ambulanze e polizia, oltre all’intervento di motovedette della guardia costiera che hanno raggiunto l’isola dal mare. Calogero Foti, responsabile regionale del Dipartimento della Protezione Civile, ha commentato l’incidente avvenuto a Lampedusa, sull’Isola dei Conigli: “L’incidente occorso al turista in vacanza a Lampedusa ha a che fare con l’imprudenza. Consigliamo sempre di evitare di avventurarsi attraverso sentieri e percorsi impervi e poco battuti affinché una vacanza non si trasformi in uno spiacevole ricordo”.