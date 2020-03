Spid, come funziona e come richiederla: le modalità d’impiego dell’identità digitale utile all’app18

Spid, come funziona e come richiederla: le modalità d’impiego dell’identità digitale utile...

Partiamo dal principio: cos’è la Spid? La spiegazione sul sito è chiara: “E’ il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online”.

Un’identità digitale utile quindi ad accedere a diversi servizi tra cui anche l’app18, il portale che permette di richiedere il bonus cultura da 500 euro che ha aperto le richieste per i ragazzi del 2001 dal 5 marzo. Per accedere al portale ed inviare la richiesta è indispensabile proprio la Spid. Ma come ottenerla? Scopriamo in questo articolo.

Come ottenere la Spid: le modalità

In molti si staranno chiedendo come ottenere la Spid per accedere all’app18 e anche ad altri servizi. Quindi come ottenere l’identità digitale? “Per ottenere le tue credenziali SPID devi rivolgerti a Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim o Lepida – si legge nel sito – Questi soggetti (detti identity provider) ti offrono diverse modalità per richiedere e ottenere SPID, puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Tutte le informazioni su dove e come chiedere le tue credenziali SPID sul sito”.

C’è anche un’altra modalità per ottenere Spid, come viene reso noto sempre sul sito: “Esiste anche un’altra modalità che prevede l’utilizzo di firma digitale, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) Ricorda che in questo hai bisogno di un lettore di smart card da collegare al computer e che la CIE e la CNS devono essere preventivamente abilitate per l’utilizzo dei servizi online.

Se sei in possesso di CIE, CNS o firma digitale puoi completare la procedura online con Aruba, Infocert, Poste Italiane, Sielte, Tim e Lepida. Se disponi di CNS o firma digitale puoi scegliere anche tra Namirial e Register. Se disponi di firma digitale puoi scegliere Intesa”.

Per richiedere l’identità digitale sono necessari diversi documenti che vi elenchiamo di seguito: “Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID hai bisogno di: un documento di identità valido (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno) e la tua tessera sanitaria (se non la puoi ottenere, ad esempio se sei un italiano residente all’estero, il tesserino del codice fiscale attualmente rilasciato). Ti servirà anche: un indirizzo e-mail e il numero di telefono del cellulare che usi normalmente (anche se non sei tu l’intestatario del contratto)”, spiega il sito di Spid.