Spoglio schede Europee – La denuncia di M5S e LcR: “Il DG di Gualtieri in vacanza durante il caos elettorale: si dimetta”

“Apprendiamo dalla stampa che il Direttore Generale di Roma Capitale, mentre la città veniva esposta a una figuraccia internazionale essendo l’unico Comune d’Europa a non aver consegnato i dati di ben 78 sezioni, si trovava in vacanza ignorando l’enorme caos generatosi e preferendo proseguire tranquillamente le proprie vacanze in Umbria”.

Spoglio schede Europee, la denuncia di M5S e LcR: “Uno smacco per il personale impegnato ai seggi, letteralmente ‘sequestrato’ per più di 20 ore e per la regolarità delle votazioni”

E’ quanto denunciano i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi, facendo loro alcune notizie circolate su diversi quotidiani della Capitale.

“Un autentico smacco per il personale impegnato ai seggi – proseguono i Pentastellati – letteralmente ‘sequestrato’ per più di 20 ore e per la regolarità delle votazioni”.

Dunque, concludono, “A questo punto, è più che lecito chiedere al sindaco Gualtieri che lo ha scelto se il dottor Aielli sia la persona più idonea per ricoprire un incarico di enorme responsabilità come quello di Direttore Generale della Capitale d’Italia“.

