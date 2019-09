Spoleto, Jazz Season apre VisioniMusica

Prima rassegna autunnale spoletina organizzata dall’associazione Visioninmusica che, come dimostrato in oltre 15 anni di fervente attività ternana, presenterà un programma frutto della sua abilità nell’individuare i giusti nomi per inaugurare un’esperienza che vuole di puntare in alto, in termini di qualità della proposta artistica presentata e di risposta e coinvolgimento del pubblico. I tre appuntamenti esclusivi di Spoleto Jazz Season, sotto la direzione artistica di Silvia Alunni, saranno presentati alla stampa mercoledì 11 settembre alle ore 11,30 alla Sala dello Spagna nel Palazzo del Comune di Spoleto.

Saranno presenti il Sindaco Umberto De Augustinis e l’assessore alla cultura Ada Urbani, e Silvia Alunni (direttrice Artistica Spoleto Jazz Season), per introdurre la particolarità di questa felice collaborazione che porterà nei teatri prestigiosi della città appuntamenti con il jazz, il cui linguaggio vivace risulta tra i più vivaci e seguiti da un pubblico eterogeneo e di ogni età.

Max