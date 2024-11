Spoleto (Pg), tutto pronto per la terza edizione di ‘Eat, Enogastronomia a Teatro’

Dal 21 al 24 novembre a Spoleto (Pg) va in scena la terza edizione di ‘EaT – Enogastronomia a teatro’, l’unico Festival in Italia che crea un connubio tra enogastronomia e cultura. Quattro giorni di spettacoli, musica e degustazioni dove cibo, musica e teatro vanno in scena sullo stesso palco.

‘Eat – Enogastronomia a teatro’, l’unico Festival in Italia che coniuga spettacolo, cultura ed enogastronomia, è pronto a riaccendere le luci dei teatri storici di Spoleto (Pg) con la sua terza edizione, in programma dal 21 al 24 novembre.

Il format innovativo torna con un variegato cartellone per offrire un’esperienza emozionale unica, attraverso un’attenta selezione di produzioni originali e indipendenti.

L’iniziativa cresce con il numero di spettacoli, ma anche di location in cui portare in scena il meglio del connubio tra recitazione, cibo, vino e musica: il Teatro Caio Melisso, il Teatrino delle Sei e il Museo Civico nel Palazzo della Signoria, tutte nel cuore della città di Spoleto.

La terza edizione dell’evento, organizzato da Andrea Castellani di AC Company e da Anna Setteposte, Anna7Poste Eventi&Comunicazione, in collaborazione con il Comune di Spoleto, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti, oltre ai due organizzatori, da remoto i partner, Maria Flora Monini (Monini Spa) e Olga Urbani (Urbani Tartufi) ed in presenza il presidente della Fondazione Carispo Dario Pompili e l’assessore al Turismo del Comune di Spoleto Giovanni Maria Angelini Paroli.

“Sono tre anni che la cosa che mi piace più pensare e dire quando si affaccia un’edizione di Eat – ha affermato l’assessore Giovanni Maria Angelini Paroli – è quella di trovare in un evento la giusta coniugazione tra le grandi eccellenze della nostra città, la cultura e l’enogastronomia”.

“Non c’è altro di più coinvolgente – ha aggiunto – da parte di un turista nella percezione dell’immaginario di Spoleto. Eat sfrutta poi in maniera saggia e sana i nostri spazi teatrali, musei e luoghi nascosti con innovazione, ma sempre legandosi alla tradizione, soprattutto enogastronomica, ma tenendo sempre bene a mente il lato culturale”.

L’iniziativa è stata illustrata da Anna Setteposte di Anna7Poste Eventi&Comunicazione, uno dei due organizzatori.

“Il format – ha spiegato Anna Setteposte – prevede una serie di spettacoli e concerti che hanno per tema il cibo e l’enogastronomia. L’enogastronomia può essere quindi un modo sia per vivere lo spettacolo, sia il tema degli spettacoli stessi”.

Il programma

“Iniziamo il giovedì – ha detto Anna Setteposte – con i Food Ensemble, di nuovo ospiti del Festival con l’ultimo lavoro Il concerto che puoi mangiare, esperienza sensoriale da vivere come un concerto, cinque tracce di musica elettronica, per cinque piatti (studiati e creati per la performance umbra)”.

“Torna poi – ha continuato – il Teatro delle Ariette con lo spettacolo Teatro da mangiare; uno show emozionante, che si condivide nel tempo di un pasto. Poi quest’anno ci sono anche delle novità: abbiamo due chef stellati della stand-up comedy italiana Emanuele Tumolo e Giulia Cerruti. Il loro spettacolo, intitolato Macedonia, lo porteremo anche fuori dal teatro”.

“Poi – ha concluso Anna Setteposte – grazie al bando Play Eat, a cui hanno partecipato tante compagnie da tutta Italia, abbiamo selezionato uno spettacolo dal titolo ‘Fame’, un misto tra uno show cooking ed uno spettacolo teatrale, dove si affronta in maniera sottile, poetica, a volte anche ironica, il tema dell’alimentazione oggi”.

Il programma di Eat è consultabile su www.eatspoleto.it. Per info e prenotazioni scrivere a info@eatspoleto.it o chiamare ai numeri 3920452172 – 0742772150

