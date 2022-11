Sport, Celli: “Si alla riduzione del canone per le strutture sportive scolastiche nel primo trimestre 2022” 

“Va avanti, in questo momento difficile, l’impegno dell’Amministrazione capitolina a sostegno dello sport e nello specifico dell’attività di base. In tale ottica, è stata approvata dall’Assemblea capitolina una delibera che dà il via libera alla riduzione del 90% dei canoni per i diritti d’uso delle strutture sportive scolastiche per i primi tre mesi del 2022.

Tale provvedimento è indirizzato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche affidatarie dei centri sportivi municipali, la base del movimento sportivo romano.

Si tratta di una prima boccata d’ossigeno per garantire continuità ad un servizio pubblico essenziale su tutto il territorio romano e che coinvolge migliaia di ragazze e ragazzi e di associazioni sportive.

Ringrazio i consiglieri capitolini per aver condiviso un atto importante di questa Amministrazione con il quale dimostriamo concretamente attenzione e vicinanza al mondo dello sport, così come già fatto lo scorso 15 novembre con la delibera per il contributo a fondo perduto a favore dei gestori degli impianti sportivi dipartimentali e municipali di Roma Capitale”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli (nella foto).

Max