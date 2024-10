Sport come medicina, le discipline più praticate

In Italia, lo sport è sempre più visto come una fonte di benessere, soprattutto tra i giovani, con il 64% della popolazione che si dedica ad attività fisiche per sentirsi meglio mentalmente, una percentuale che sale al 68% tra gli under 25. Questo dato emerge dall’indagine “Sportivi & Consumi” condotta dall’Istituto di ricerca Eumetra, che ha analizzato le abitudini sportive degli italiani negli ultimi tre mesi, concentrandosi su chi pratica sport almeno una volta a settimana.

Matteo Lucchi, CEO di Eumetra, spiega che “in una realtà sempre più frenetica e complessa, lo sport rappresenta un momento di benessere, una via di fuga per riscoprire i propri bisogni”. Questo bisogno di serenità si riflette nelle scelte sportive: se il calcetto è stato per anni la principale attività per gli uomini, oggi discipline come yoga e pilates guadagnano popolarità, praticate settimanalmente dal 12% degli intervistati. Entrambe queste discipline pongono l’attenzione sull’equilibrio tra mente e corpo, rispondendo al crescente desiderio di benessere psicofisico.

Anche il nuoto, un tempo leader nelle attività più popolari, è stato superato nelle preferenze, dimostrando come gli italiani stiano adottando pratiche sportive che offrono una pausa dalla frenesia quotidiana, favorendo il rilassamento e il miglioramento della salute mentale.