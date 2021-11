Sport e Salute, Toro (Ail): “Attività fisica permette miglioramento vita e meno effetti collaterali da farmaci”

“Quella di oggi è un’iniziativa molto importante, in linea con i nostri progetti: non solo cure ma anche attenzione per il miglioramento della vita. Noi già dal 1999 abbiamo messo in piedi progetti scientifici per rimarcare l’importanza dell’attività fisica per giovare di miglioramenti nella qualità della vita ed avere meno effetti collaterali dai medicinali. Per questo programmare iniziative per pazienti con mieloma multiplo è molto importante”. Così il Vice-Presidente Nazionale Ail, Giuseppe Toro, a margine dell’evento ‘In buca contro il mieloma’ tenutosi presso il Marco Simone Golf e Country Club .