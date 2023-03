Sport, Pancalli: “Piattaforma Delta analizza valore pubblico degli investimenti”

(Adnkronos) – “Ho sempre sostenuto che il mondo dello sport non vada misurato solo in base alle medaglie conquistate ma anche per la produzione di spazi di economia. Lo sport genera anche un valore pubblico non misurabile e non percettibile nell’immediato ma è quello a cui dò maggiore importanza. Questa è la direzione in cui va la piattaforma Delta: riuscire a declinare nella maniera più precisa possibile il valore pubblico di un’azione. Il progetto dell’Ics riesce a cogliere non solo aspetti finanziari ma fa comprendere l’impatto sulla società degli investimenti”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato Paralimpico italiano, Luca Pancalli, in occasione della presentazione della nuova piattaforma Delta dell’Istituto del Credito Sportivo, che permetterà di integrare l’analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del ritorno sociale degli investimenti.