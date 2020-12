“Spostamenti a Natale? Semmai urge valutare l’adozione di nuove misure” il Pd a Conte, riunito con i ministri

“Le misure indicate alcune settimane fa dal Governo per contenere la curva della pandemia stanno funzionando. Se la situazione in molte Regioni migliora è solo grazie a quelle misure di contenimento e a comportamenti coerenti e responsabili. Malgrado questo, il numero delle vittime e’ drammatico cosi come il numero complessivo dei positivi. Ora bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati e non tornare indietro”.

Una volta tanto è più che condivisibile la dura presa di posizione annetta dal Pd in merito ad eventuali ipotesi di ‘allentare’ le misure restrittive riservate ai giorni di festa.

Spostamenti ed allentamenti misure: Conte è in riunione con i suoi ministri

Anzi, per certi versi (sull’esempio della Merkel), dal Nazareno si invocano addirittura misura ancora più ferme. Ne hanno parlato oggi con i capigruppo di Camera e Senato, ed i ministri Pd, il segretario Zingaretti ed il suo vice, Orlando.

In queste ore infatti ‘se consentire ed a chi’ gli spostamenti fra comuni, è il tema che vede riuniti intorno al tavolo del Premier Conte, i ministri Boccia, Fraccaro, e D’Incà.

Pd: “Con le feste cresce il rischio assembramenti, urge adottare nuove misure”

Come hanno giustamente commentato dal Nazareno, ”Alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del comitato scientifico nazionale, occorre valutare l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi”. Riusciranno Conte & C. a dimostrare quel ‘buon senso’ che Pregliasco e gli scienziati hanno auspicato a tutti noi, persone comuni, in vista delle festività?

Max