Spotify down: l’app musicale smette di funzionare, cosa è successo

Spotify ha smesso di funzionare per decine di migliaia di utenti a causa di un’interruzione misteriosa. La popolare app di streaming musicale ha iniziato ad avere problemi intorno alle 10:00, quando il rilevatore di interruzioni online Down Detector ha registrato decine di migliaia di rapporti su Spotify.

Questi reclami degli utenti citano problemi con lo streaming musicale, l’accesso e la trasmissione agli altoparlanti.

Una mappa delle interruzioni in tempo reale ha suggerito che il problema ha riguardato in particolare l’Europa occidentale.

Spotify non funziona, ecco cosa succede in Italia

Centinaia di utenti si sono riversati su Twitter per lamentarsi dell’interruzione. Gli appassionati di musica interessati affermano che le loro canzoni non sono in streaming e l’app non si carica correttamente.

Spotify ha twittato dal suo account di supporto su Twitter, confermando il problema. L’azienda ha scritto: “Qualcosa non va e lo stiamo esaminando. Grazie per i vostri rapporti!”. Al momento non è chiaro quale sia la causa del problema.