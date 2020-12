Spotify, perché tutti lo postano su Instagram: come vedere le canzoni più ascoltate

Quali canzoni e quale genere di musica abbiamo ascoltato di più nell’ultimo anno? Curioso da scoprire, e Spotify ce ne dà la possibilità. In queste ore, infatti, quasi tutti stanno postando tra le loro storie Instagram l’infografica che dà conto del minutaggio di musica ascoltata e soprattutto quali sono state le canzoni più ascoltate.

Un promemoria per capire come e se siano cambiati i propri gusti musicali e, se si vuole, farlo sapere anche agli altri attraverso semplici passaggi. L’anno sta finendo e per questo Spotify ha deciso, come successo già gli anni passati, di permettere ai propri utenti di avere un riepilogo dell’utilizzo dell’applicazione, ormai vero e proprio business di punta della musica mondiale.

Ecco spiegato quindi il motivo per cui su Instagram tutti stanno postando le loro canzoni preferite ascoltate attraverso Spotify. Ma come è possibile farlo? Molto semplice: per avere nelle proprie storie l’infografica di Spotify basta andare sul sito https://2020.byspotify.com/it, accedere con il proprio account Spotify ed il gioco è fatto.

Una volta visualizzata la grafica è necessario indicare dove la si vuole condividere. Sono presenti infatti le opzioni per postarla come storia Instagram o come post di Facebook. A voi la scelta.