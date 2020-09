Spread, come sta andando oggi 3 settembre il differenziale Bund-Btp

Anche oggi si ripresenta puntuale con i vari spunti in campo economico e finanziario, l’appuntamento con lo spread. Come sta andando lo spread oggi, in relazione all’Italia? Come va l’andamento del differenziale Btp-Bund? Ecco il focus in tempo reale oggi 3 settembre 2020 del differenziale.

Lo spread tra Btp e Bund oggi giovedì 3 settembre, ha aperto dunque a 143,9 punti base, in calo rispetto ai 145 della chiusura di mercoledì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’0,955%