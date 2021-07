Spread e Borsa di Milano e Europee: come sta andando il differenziale Bund-BTP oggi e i principali listini

Come procede, oggi, quanto allo Spread? E i principali titoli di Borsa? Come sta andando il noto differenziale tra Bund e Btp nella giornata odierna, 5 Luglio 2021? E nel contempo, come stanno rispondendo ai segnali economici e finanziari i principali listini e le principali Borse europee, a iniziare da quella di Milano?

Ecco la situazione in tempo reale e anche un quadro completo di ciò che è successo intorno allo spread negli ultimi giorni. Per chi non sapesse, lo spread ogni giorno è al centro dell’attenzione di esperti e non. Per sapere cos’è lo spread e cioè il differenziale tra Btp e Bund, clicca qui.

Spread, come sta andando oggi 5 luglio

Oggi i dati rivelano a 106 punti base lo spread BTP-Bund. Avvio di settimana di poco sopra la parità per la Borsa di Milano oggi, 5 luglio 2021, in attesa di indicazioni dal meeting dell’Opec+. Partenza di settimana in sostanziale parità per la Borsa di Milano oggi: sul Ftse Mib occhio a Mediobanca in scia delle indiscrezioni relative governance ed M&A.

Le borse europee iniziano la settimana poco mosse orfane del faro rappresentato da Wall Street, chiusa all’indomani delle festività del 4 luglio.

A Londra il Ftse100 inizia la seduta in parità, il Cac40 arretra dello 0,41%, il Dax perde lo 0,61% ed il nostro Ftse Mib quota 25.185,69 punti (-0,38%). Con un +1,38% le azioni Mediobanca si confermano top performer in scia delle voci su un rimpasto del management e sulla possibilità di un matrimonio con società del risparmio gestito o con una banca. Nel primo caso si parla di Banca Mediolanum (-0,44%), nel secondo di UniCredit (+0,72%).

Ma cos’è lo spread? Si tratta del differenziale tra Btp e Bund si ha a che fare con un indice di comparazione tra titoli di stato. L’oscillazione di questi titoli è influenzata dalle vicende politiche, economiche e finanziarie dei rispettivi paesi e va a sottolineare le curve di crescita o di decrescita del flusso economico di un paese in quel particolare contesto.

Del resto, Spread è preso in riferimento anche un termine generico per indicare, semplicemente, la differenza esistente fra due valori in quanto tale.

Si parla di spread a tutto tondo, dunque. Ma nel caso più comune, e quello che interessa maggiormente agli italiani (esperti di economia e non) è per appunto quello che traccia la differenza tra il valore dei titoli di stato italiani e quelli teutonici.