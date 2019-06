Spread, ecco come sta andando oggi lunedì 24 giugno

Come sono i riscontri, oggi, in termini di Spread? Analisti e esperti di settore stanno monitorando l’andamento dello spread di oggi lunedì 24 giugno. Ecco, in tempo reale le variazioni del valore del differenziale tra Btp e Bund.

Spread oggi lunedì 24 giugno. Ecco in tempo reale il differenziale tra Btp e Bund.

In queste giornata di fine Giugno il percorso dello spread tra Btp e Bund ha evidenziato un cammino più o meno positivo per certi punti di vista. L’indice della differenza di valore tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi è andato in diminuzione più o meno costante per il corso di questo mese, partendo dai 280 punti di inizio maggio sino ai 231 di mercoledì.

Nella giornata di Giovedì invece la situazione si era capovolta, dal momento che l’indice era risalito per poi tornare a stabilizzarsi intorno a quota 245. In quel momento molti analisti hanno guardato ai mercati con una certa perplessità.

Poi, venerdì, c’è stata una sorta di fibrillante altalena tra il differenziale che ha esordito con il 245, per poi scendere a 238 a metà viaggio, risalendo a 244 all’ultima fase.

Secondo gli esperti questo atteggiamento variegato dello spread è dovuto alla confusione in termini di fiducia da parte di investitori e esperti in relazione alla fase delicata dell’economia italiana con i problemi con la Ue relativi ai debito ed alla più che probabile procedura d’infrazione.

Inevitabile che l’andamento dei titoli in borsa possa risentirne. Ad ogni modo oggi aprendo la sessione i titoli di stato italiani si trovano a 244.7 punti con una modifica decennale del -2.44%.

Al momento i mercati raccontano che l’andamento dello spread è in oscillazione a differenza di altri stati come i Paesi Bassi (17 punti) e in Austria (29 punti). Si trovano invece al di là della soglia dei 30 punti la Spagna (74 punti) e il Portogallo (87).